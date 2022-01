Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Pkw rundherum zerkratzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 13.01.2021, ist ein geparkter Pkw auf einem Firmenparkplatz in der Gartenstraße in Zell rundherum zerkratzt worden. Der blaue Skoda Octavia stand zwischen 05:00 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma. In dieser Zeit wurde der Lack des Pkws mutwillig beschädigt. Alle Bauteile des Autos waren betroffen, so dass sich der Sachschaden auf mindestens 5000 Euro belaufen dürfte. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (Kontakt 07673 8890-0) bittet um Zeugenhinweise!

