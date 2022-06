Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter richtet 6.000 Euro Schaden an geparktem Golf in Baunsbergstraße an und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Eine böse Überraschung erlebte am gestrigen Mittwochmorgen die Besitzerin eines schwarzen VW Golfs, als sie nach nur einer halben Stunde zurück zu ihrem in der Baunsbergstraße abgestellten Auto kam. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war gegen ihr geparktes Auto gefahren und hatte dabei einen größeren Schaden rechts am Heck des Fahrzeugs angerichtet. Allerdings hatte der Verursacher anschließend das Weite gesucht. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Die nun mit dem Fall betrauten Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen daher nach möglichen Zeugen des Unfalls.

Wie die von der Golf-Besitzerin am gestrigen Mittwochmorgen in die Baunsbergstraße gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte der VW in einer Parkbucht vor einer Apotheke unweit der Odenwaldstraße gestanden. Die Frau schilderte den Beamten, sie habe ihren Wagen gegen 8:15 Uhr dort abgestellt und bei ihrer Rückkehr um 8:50 Uhr den Schaden feststellen müssen. Nach Einschätzung der Streife dürfte dieser bei ca. 6.000 Euro liegen. Auch das verursachende Fahrzeug müsste dem Schadensbild an dem Golf zufolge ebenfalls einen sichtbaren Schaden davongetragen haben.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die den Unfall in der Baunsbergstraße am Mittwochmorgen möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

