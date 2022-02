Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen

Görlitz (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde eine Streife der Bundespolizei auf eine körperliche Auseinandersetzung in Görlitz aufmerksam. Ersten Erkenntnissen nach hatten zwei Bürger der Neißestadt (15, 19) einen ebenfalls in der Neißestadt wohnenden Rumänen (40) auf der Kunnerwitzer Straße, Ecke Stattigstraße, angegriffen. Als sich der Geschädigte entfernen wollte, waren die Angreifer mit einer Bierflasche auf ihn losgegangen und verletzten ihn damit am Kopf. Die Bundespolizisten leisteten dem 40-Jährigen erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Zugleich hielten sie die Personalien der Verdächtigen fest. Gegen diese ermittelt nun das Polizeirevier Görlitz wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

