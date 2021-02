Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, K45, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad, eine Person schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am 21.02.2021, gegen 15:09 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Dülmener mit seinem Pkw die K45, von der B474 kommend, in Fahrtrichtung Daldrup. In Höhe der Unfallstelle überholte der Pkw-Führer vier Fahrradfahrer, welche hintereinander fuhren. Während des Überholvorgangs setzten zwei Kradfahrer ihrerseits zu einem Überholvorgang des Pkw-Führers an, wobei der zweite Kradfahrer, ein 23-jähriger Mann aus Bocholt, das Heck des Pkw touchierte und mit dem Krad zu Fall kam. Der Kradfahrer wurde durch den Sturz schwer verletzt und mittels eingesetztem Rettungswagen einen Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell