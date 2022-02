Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen

Görlitz (ots)

Ein 18-Jähriger sowie eine 30-Jährige sind am Sonntag von der Bundespolizei wegen des Besitzes von Betäubungsmittel angezeigt worden. Der Mann hatte sich kurz nach Mitternacht in der Nähe der Görlitzer Stadthalle mit einem knappen Gramm Cannabis in der Unterhose erwischen lassen. Auch der Frau, die am Morgen auf der Elisabethstraße unterwegs war, wurde ein knappes Gramm Cannabis zum Verhängnis. Der Stoff war dabei in ihrer Handtasche gefunden worden. Peinlich für den 18-Jährigen: reichlich 20 Stunden später ließ er sich ein zweites Mal auf dem Demianiplatz, jedoch mit Ecstasy, erwischen.

