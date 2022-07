Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen gegen 08:15 Uhr auf der L 1362 zwischen Herrenberg und Oberjettingen auf Höhe des Abzweigs nach Haßlach. Der 34-jährige Fahrer eines VW fuhr von Oberjettingen kommend in Richtung Herrenberg. Er wich einem ihm auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden Kleinwagen aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der VW überschlug sich und wurde stark beschädigt. Zudem entstanden Beschädigungen an einem Leitpfosten sowie ein Flurschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000,- Euro geschätzt. Der Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entgegenkommende Kleinwagen, bei dem es sich nach jetzigem Ermittlungsstand um einen roten Mini handeln soll, setzte seine Fahrt in Richtung Oberjettingen fort. Die Strecke wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Insgesamt waren vier Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und eine des Polizeipräsidiums Pforzheim eingesetzt. Zudem befanden sich an der Unfallstelle die Feuerwehr Herrenberg sowie der Rettungsdienst. Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 68690, zu melden.

