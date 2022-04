POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Nordhorn (ots) - Am Montag kam es gegen 17.45 Uhr zu einer Körperverletzung. Ein 24-Jähriger wurde dabei im hinteren Bereich eines Parkplatzes an der Straße Stadtring in Nordhorn vermutlich von vier Personen geschlagen. Zudem zerrissen sie das T-Shirt des jungen Mannes. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

mehr