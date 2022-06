Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: 44-jährige Frau aus Pflegeheim vermisst. Polizei sucht Zeugen.

Mannheim (ots)

Am Nachmittag des 07.06.2022 verließ eine 44-jährige Frau ihr Pflegeheim in der Neckarauer-Straße und kehrte seit dem nicht mehr in dieses zurück. Die Dame ist geistig eingeschränkt, orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: 44 Jahre; hellbraune, kinnlange Haare; leidet am Down-Syndrom; bekleidet mit einem rosa T-Shirt, grauer Jogginghose, und rosa Crocs. Am rechten Arm trägt sie ein Blutzuckergerät.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell