POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher wegen Verdachts der räuberischen Erpressung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 16-jährigen Jugendlichen erlassen.

Der Tatverdächtige soll sich auf einer Dating-Plattform als Frau ausgegeben haben und so in Kontakt mit einem 22-Jährigen getreten sein und diesen unter dem Vorwand eines Dates am Montagabend zu seiner Wohnanschrift gelockt haben.

Als der 22-Jährige gegen 20:50 Uhr im Glauben, nun seine Dating-Partnerin zu treffen, die Wohnung des tatverdächtigen 16-Jährigen betrat, soll dieser ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte soll dadurch zu Boden gegangen sein. Anschließend soll ihn der Tatverdächtige aufgefordert haben, ihm Geld zu übergeben.

Aus Angst vor weiterer Gewalteinwirkung soll der 22-Jährige seine Geldbörse ausgehändigt und der Tatverdächtige daraus 20 Euro Bargeld entnommen haben. Anschließend soll der Geschädigte die Geldbörse wieder zurückerhalten haben. Umgehend verließ der Leichtverletzte die Wohnung und alarmierte die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch nahmen den 16-Jährigen kurz darauf an seiner Wohnanschrift fest und überstellten ihn der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Am Dienstag wurde der Jugendliche der Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl, eröffnete diesen und setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

