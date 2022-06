Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diesel aus geparkten Lastwagen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter in Hockenheim aus zwei geparkten Lastwagen eine größere Menge Dieselkraftstoff. Unbekannten hebelten an den zwei Lkw, die auf einem Abstellplatz in der Straße "Im Auchtergrund" abgestellt waren, die Tankdeckel auf und entwendeten daraus 1.400 Liter Diesel. Der entstandene Schaden wird auf über 2.800 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

