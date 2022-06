Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Zeuge nimmt Exhibitionisten fest und übergibt diesen der Polizei

Mannheim (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hinderte am Montagabend gegen 18:30 Uhr im Friedrichspark einen Exhibitionisten an der Flucht und übergab diesen der Polizei. Der 72-jährige Mann entblößte in einem Gebüsch sein Geschlechtsteil und fing an, sich selbst zu befriedigen, als er durch den Zeugen auf die Tat angesprochen wurde. Umgehend versuchte der 72-Jährige mit seinem Fahrrad die Flucht zu ergreifen, woran er durch den Zeugen gehindert wurde. Der 72-Jährige zog daraufhin ein Pfefferspray aus seiner Tasche und sprühte dem Zeugen damit ins Gesicht. Dennoch konnte der Täter an der Flucht gehindert und den alarmierten Polizeibeamten übergeben werden. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen auf dem Polizeirevier abgeschlossen waren, durfte der Tatverdächtige gehen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell