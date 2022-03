Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Blitzeinbruch in Lebensmittelmarkt + Motorroller gestohlen + Scheibe eingeschlagen - Werkzeug mitgenommen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 30.03.2022

Niddatal: Blitzeinbruch in Lebensmittelmarkt

In der Nacht zu Mittwoch brachen Straftäter innerhalb weniger Minuten in einen Lebensmittelmarkt im Ortsteil Assenheim ein und erbeuteten Tabakwaren im Wert mehrerer Tausend Euro. Gegen 2.20 Uhr hatten die beiden bislang unbekannten Personen mit brachialer Gewalt eine Personaleingangstür des Geschäftes in der Geschwister-Scholl-Stra0e geöffnet und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Mit ihrer Beute gelang den beiden dunkel gekleideten Männern wenige Minuten später die Flucht. Die Wetterauer Kripo ermittelt nun, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinwiese möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Einbrecher bei der Tat beobachten können? Wem sind diese bei der anschließenden Flucht möglicherweise begegnet?

Friedberg: Motorroller gestohlen

In der Friedberger Schnurgasse stahlen Diebe am Montagabend zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht einen auf dem Gehweg abgestellten Motorroller. An dem blauen Kleinkraftrad war zumindest bis zur Entwendung das Versicherungskennzeichen "828-BGN" angebracht gewesen. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Scheibe eingeschlagen - Werkzeug mitgenommen

Werkzeug im Wert mehrere Tausend Euro stahlen Diebe zwischen Montagnachmittag (16 Uhr) und Dienstagmorgen (7.30 Uhr) aus einem in der Willy-Brandt-Straße parkenden, roten Mercedes Vito. Um an das Diebesgut zu gelangen war zuvor eine Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und anschließend eine Schiebetür geöffnet worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/54600.

