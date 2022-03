Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Große Gewässerverunreinigung auf dem See "Schmaler Luzin" der Feldberger Seenplatte

Waldeck/Feldberger Seenlandschaft (ots)

Am heutigen Vormittag erhielt die Wasserschutzpolizei Waren von einem Bürger den Hinweis über eine großflächige ölige Verunreinigung an und auf dem See "Schmaler Luzin" in Höhe der Handseilfähre. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten auf der Oberfläche des Sees eine schwarze, ölhaltige Substanz fest, die den See im Bereich von zirka drei Quadratkilometern verschmutzte. Die Kameraden der Wassergefahrengruppe der Freiwilligen Feuerwehr Schwerin, die FF Feldberg sowie die FF Neustrelitz konnten die weitere Verbreitung der Verschmutzung mittels Auslegen von Ölschlengeln vorerst abwehren. Die untere Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde verständigt. Zusätzlich soll die ölhaltige Verunreinigung jetzt beseitigt werden, um weitere Umweltschäden zu verhindern. Die Wasserschutzpolizei Waren nahm eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung auf und leitete weitere Ermittlungen zur Feststellung der Ursache ein. Spezielle Gewässerproben wurden ebenfalls genommen. Bei dem See "Schmaler Luzin" handelt sich um ein besonders schutzwürdiges Naherholungsgebiet, das mit sehr klaren Wasserwerten und Sichttiefen hervorsticht und in einem 340 Hektar umfassenden Naturschutzgebiet liegt. Das Befahren des Schmalen Luzin mit Booten mit Verbrennungsmotor ist nicht gestattet.

