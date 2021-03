Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher scheitert

Ohne Beute blieb ein Unbekannter am Sonntag oder Montag in Schnaitheim.

Ulm (ots)

Zwischen 7.30 und 7 Uhr war der Unbekannte in der Fuchsstraße. Er ging zu einer Garagentür und brach sie auf. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll der Einbrecher keine Beute gemacht haben. Die Heidenheimer Polizei (07321/3220) hat die Spuren am Tatort gesichert. So wollen sie den Täter ermitteln.

Viele Einbrüche lassen sich durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindern. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei.

++++0445353

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell