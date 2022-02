Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen und Wasserschutzpolizei Wismar bergen gesunkenen Kutter

Wismar/Marina Weiße Wieck (ots)

Am Vormittag des 22.02.2022 wurde die Wasserschutzpolizei Wismar darüber informiert, dass in der Marina "Weiße Wieck" in Tarnewitz/Boltenhagen ein Kutter gesunken ist. Die Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion begaben sich mit dem Küstenstreifenboot "Hoben" sofort an den Einsatzort. Taucher suchten das zum großen Teil unter Wasser befindliche Boot nach Personen ab. Der Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um eine mögliche Gewässerverunreinigung abzuklären. Nachdem festgestellt wurde, dass keine Personen zu Schaden gekommen waren und kein Austreten von Betriebsstoffen zu befürchten war, konnte das Boot geborgen werden. Das Küstenstreifenboot "Hoben" und Schlauchboote der Freiwilligen Feuerwehr Boltenhagen nahmen den gesicherten Kutter in Schlepp zu einem geeigneten Bergeort. Der Eigentümer des Kutters wurde informiert und begleitete die Bergungsmaßnahmen. Weitere Ermittlungen dauern an.

