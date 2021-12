Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211214.5 Itzehoe: Portemonnaie entwendet

Itzehoe (ots)

Auf nur einem kurzen Weg von einem Itzehoer Geschäft zum Auto hat ein Unbekannter einer Frau die Geldbörse entwendet. Der Dieb erbeutete gut hundert Euro, die Polizei sucht nun nach Zeuge.

Die Geschädigte befand sich zum Einkauf bei Mediamarkt in der Otto-F.-Alsen-Straße. Nachdem sie an der Kasse gezahlt hatte, begab sie sich mit einem Paket über den Parkplatz zu ihrem Fahrzeug. Auf diesem Weg, so die Itzehoerin, muss ihre Geldbörse mitsamt 120 Euro verschwunden sein. Ob sie ihr Geld zuvor in die Jackentasche oder auf das Paket gelegt hatte, erinnerte die 60-Jährige nicht. Nachfragen im Fundbüro und in dem Geschäft selbst verliefen negativ.

Eine verdächtige Person ist der Geschädigten weder in dem Laden noch davor aufgefallen. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

