Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211214.3 Burg: Medikamente aus Wohnung entwendet

Burg (ots)

Am frühen Montagnachmittag entdeckte eine 40jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße Norderende bei der Rückkehr von einem Einkauf, dass Unbekannte ihre Wohnung durchwühlt hatten. Bei der Suche in Schubladen und Schränken in der Erdgeschosswohnung fanden die Täter verschreibungspflichtige Medikamente und entwendeten diese.

