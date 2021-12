Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211213.9 Krempe: Einbruch in Grundschulgebäude

Krempe (ots)

Am Sonntagabend meldeten die Hausmeister des Schul- und Sportzentrums Krempe einen Einbruch bei der Polizei. Im Grundschulbereich gelangten unbekannte Täter in das Gebäude und zerstörten diverse Schließzylinder an den Innentüren. Stehlgut konnte bislang nicht festgestellt werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend und Sonntagabend. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 04821-6023700 entgegen.

