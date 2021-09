Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Feuer Personenrettung in Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Helmstedt (ots)

24.09.2021, 11:33 Uhr. Helmstedt, Feldstraße. Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße. Vor Ort bestätigte sich die Meldung zum Teil. In einer Wohnung im 1. OG des Gebäudes kam es im Bad zu einem Brand von Handtüchern und einer starken Verrauchung der Wohnung. Das Gebäude wurde vollständig evakuiert, auch der Betroffene der Wohnung konnte selbstständig das Gebäude verlassen. Dieser wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung und Verbrennungen an den Händen ins Krankenhaus transportiert. Das Feuer konnte schnell durch einen Trupp unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung gelöscht werden. Die Wohnung ist, aufgrund des Brandrauchs, vermutlich bis auf weiteres unbewohnbar.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Grasleben. Dauer: 45 Minuten. Einsatzleiter: Stefan Müller Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell