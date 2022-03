Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A5 bei Ober-Mörlen: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen (Folgemeldung)

Friedberg (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der A5 bei Ober-Mörlen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie anschließender Aufräumarbeiten war eine zeitweise Sperrung der mittleren und rechten Fahrspur erforderlich.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 34-jährige Fahrer eines blauen Skoda Octavia gegen 9.45 Uhr auf der mittleren von drei Fahrspuren in Richtung Kassel unterwegs und fuhr kurz nach der Tank- und Rastanlage Wetterau Ost auf einen vorausfahrenden schwarzen VW Golf auf, an dessen Steuer eine 29-Jährige saß. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Volkswagen nach rechts und prallte gegen die dortige Leitplanke. Der Skodafahrer schleuderte gegen den Auflieger eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 32-jährige LKW-Fahrer verlor kurzzeitig die Kontrolle über seinen Zug, sodass der Auflieger die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand touchierte.

Rettungskräfte brachten die beiden PKW-Fahrer zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Ab etwa 13 Uhr war die Strecke schließlich wieder frei befahrbar. Der Sachschaden beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand etwa 50.000 Euro.

Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Den Ermittlern namentlich noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Mittelhessischen Autobahnpolizei in Butzbach zu melden.

