POL-WE: Nach Feuer im Wald bei Wolferborn - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung + Waldbrand am alten Steinbruch - Ermittler bitten um Hinweise

Büdingen: Nach Feuer im Wald bei Wolferborn - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nachdem am vergangenen Dienstagnachmittag (22.03.22) eine etwa 100 qm große Waldfläche südlich von Wolferborn in Brand geraten war, ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem sind am letzten Dienstag bis etwa 13.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Waldgemarkung in der Verlängerung der Straße "Im Helgengarten" aufgefallen?

Büdingen: Waldbrand am alten Steinbruch - Ermittler bitten um Hinweise

Am Donnerstagnachmittag (24.03.2022) brannte es in der Nähe des alten Büdinger Steinbruchs nördlich der L3010. Eine Fläche von etwa 4.000 qm wurde durch das Feuer zum Teil stark verwüstet. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei aufgrund des Verdachts der Brandstiftung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Brandermittlern in Verbindung zu setzen. Wem waren am Donnerstag bis etwa 14.10 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge dort aufgefallen?

