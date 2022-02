Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Transporter mit dem Kennzeichen KLE-MW350 gestohlen

Kevelaer (ots)

Vom Hinterhof eines Firmengeländes am Gewerbering haben unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag (25. Januar 2022) und Montagmittag (31. Januar 2022) einen Mercedes Transporter entwendet. Das weiße Fahrzeug trug das Kennzeichen KLE-MW350. Um auf das Betriebsgelände zu gelangen, schnitten die Diebe ein Loch in den Maschendrahtzaun auf der Rückseite des Grundstücks. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte unter 02823 1080 an die Kripo Goch. (cs)

