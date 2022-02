Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Büro- und Lagergebäude

Straelen (ots)

Zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Montag (31. Januar 2022), 07:00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Büro- und Lagergebäude an der Straße An der Bleiche eingedrungen. Sie hoben ein Fenster aus, um in das Gebäude einzusteigen. Mit einem entwendeten Schlüssel versuchten die Unbekannten anschließend, einen Container auf dem Gelände zu öffnen. Sie scheiterten jedoch an einem weiteren Schloss. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell