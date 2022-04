Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Montagnachmittag, 25.04.2022, zwischen 17:00h und 17:15h ereignete sich eine weitere Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Quebecstraße. Auch hier beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzugführer, vermutlich beim Ausparken, einen daneben abgestellten Pkw. In diesem Fall handelte es sich um einen weißen Audi A4, an dem ein Sachschaden von ca. 2500EUR entstand. |pizw

Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

