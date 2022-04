Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 13:30 und 13:55 Uhr, wurde ein geparkter Opel Astra auf dem Parkplatz der "Thomas Philips"-Filiale in der Arnulfstraße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden am hinteren Kotflügel wird auf 1000 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Montag, zwischen 09:35 und 09:42 Uhr, wurde ein vor dem Anwesen Steinstraße 21 geparkter Mercedes CLA beschädigt. Der unbekannte Verursacher touchierte wohl im Vorbeifahren den vorderen linken Radkasten und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von circa 600 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell