Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug kollidiert mit Mauer

Bayerfeld-Steckweiler (ots)

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kommt es am frühen Sonntagmorgen auf der B48. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 22-jährige Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto die Hauptstraße in Bayerfeld-Steckweiler in Richtung Rockenhausen. Der junge Mann gibt an, dass ihm in einer Linkskurve ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegengekommen sei, weshalb er ausweichen musste. Die Fahrt endete schließlich neben der Straße an einer Mauer. Die davor befindliche Straßenlaterne wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Das entgegenkommende Fahrzeug flüchtete von der Unfallstelle. Zu diesem liegen derzeit leider keine weiteren Hinweise vor. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten sich mit der Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 in Verbindung zu setzen. |pirok

