Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- 34-jähriger Wuppertaler landet im Polizeigewahrsam

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag (29.04) wurde die Polizei zu einem Randalierer am Vendomer Platz gerufen. Ein alkoholisierter Mann pöbelte dort aggressiv vorbeilaufende Personen an. Die Beamten sprachen dem 34-Jährigen einen Platzverweis aus, dem er aber nicht nach kam. Zur Durchsetzung wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht. Während der Fahrt zur Polizeiwache Ennepetal, leistete der Mann Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten. Er versuchte die eingesetzten Beamten zu treten und durch Schläge mit seinem Kopf zu verletzen. Die Beamten blieben unverletzt. Der Mann verblieb bis in den späten Abend im Gwahrsam. Ein Alkoholtest ergab bei seiner Einlieferung einen Wert von fast drei Promille.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell