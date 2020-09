Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Autoscheibe eingeschlagen, Handtasche entwendet

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 12.09.2020, gegen 16:40 Uhr waren zwei "Langfinger" Im Rustengut in Bad Dürkheim unterwegs. Während der erste Täter im Fluchtfahrzeug wartete, schlug der zweite die Seitenscheibe eines PKW ein und entwendete aus dem Innenraum eine Handtasche. Anschließend flüchteten die Täter in einem grauen PKW der Marke Opel. Die Polizei bittet Zeugen, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim



Telefon: 06322 / 963 - 0

Telefax: 06322 / 963 - 120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



SB: Wunner, PHK



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell