POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf Baumarktparkplatz

Pirmasens (ots) - Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 13:30 Uhr, einen weißen Opel Astra Kombi, der in Höhe der Zweibrücker Straße 76 am Fahrbahnrand geparkt war. Das Fahrzeug wurde an mehreren Stellen zerkratzt und eingedellt. Sachschaden: Circa 4000 Euro. Am Sonntag, zwischen 12:00 Uhr 16:40 Uhr, wurden an einem in Höhe Schwanenstraße 26 geparkten Ford Tourneo beide ...

mehr