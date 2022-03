Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg

Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer von Fahrbahn abgekommen - leicht verletzt

Gaiberg (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:50 Uhr kam ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer auf dem Gaiberger Weg von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde leicht verletzt. Der 21-Jährige war vom Kohlhof kommend in Richtung Gaiberg unterwegs, als er aufgrund eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen geriet. Anschließend riss er das Lenkrad nach rechts, überquerte die beiden Fahrspuren und fuhr einen Abhang hinunter. Hierbei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der 21-jährige Fahrer, der alleine in dem Auto saß, konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er musste leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto wurde abgeschleppt.

