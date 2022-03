Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach

Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Tausend Euro Sachschaden

Wiesenbach (ots)

Am Mittwoch, gegen 14 Uhr, kollidierte im Kreuzungsbereich Hauptstraße / Poststraße eine 85-jährige Peugeot-Fahrerin mit einem 62-jährigen LKW-Fahrer. Die 85-Jährige wollte von der Poststraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen, als sie die Vorfahrt des LKW-Fahrers missachtete. Der Peugeot wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

