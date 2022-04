Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei vor Disko

Pirmasens (ots)

Am 24.04.2022 gegen 03:30 Uhr kam es vor der Diskothek in der Pestalozzistraße in Pirmasens zu einer Schlägerei zwischen einem 18-järhigen Mann und vier weiteren Männern. Beim Eintreffen des Sicherheitsdienstes entfernten sich die Täter von der Tatörtlichkeit und gerieten untereinander in eine erneute körperliche Auseinandersetzung. Hierbei besprühte einer der Täter seinen Kontrahenten mit einem Pfefferspray. Auch diese körperliche Auseinandersetzung konnte durch den dortigen Sicherheits-dienst bis zum Eintreffen der Polizei geschlichtet werden. Entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet. Eine Person wurde zwecks weiterer Behandlung von Rettungsdienst ins Städtische Krankenhaus verbracht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

