Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Kröppen (ots)

Im Zeitraum vom 23.04.2022, 19:30 Uhr bis 24.04.2022, 00:10 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter in der Talstraße in Kröppen eine Terrassentür auf der Rückseite eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Anschließend durchwühlten die Täter mehrere Schränke und entwendeten eine vierstellige Summe Bargeld. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell