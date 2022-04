POL-PDPS: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Rodalben (ots) - Im Zeitraum vom 19.04.2022, 20:30 Uhr bis 21.04.2022, 19:00 Uhr wurde ein schwarzer PKW (Ford EcoSport) auf dem Parkplatz unter der Marienbrücke in der Bahnhofstraße in Rodalben an der rechten Fahrzeugseite von bisher unbekannten Tätern zerkratzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

