Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Transporter

Rodalben (ots)

Im Zeitraum vom 22.04.2022, 20:00 Uhr bis 23.04.2022, 08:00 Uhr klappte ein bisher unbekannter Täter in der Lohnstraße in Rodalben die beiden Außenspiegel eines Mercedes Sprinter nach vorne um. Hierdurch wurde das Spiegelglas des rechten Außenspiegels beschädigt Die Schadenshöhe beträgt etwa 150 Euro. Wie bereits berichtet, ereigneten sich in naher Vergangenheit gleichgelagerte Delikte im Stadtgebiet Rodalben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pips

