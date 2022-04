Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Lothringer Straße

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, um 16:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich durch zu dichtes Vorbeifahren einen In Höhe Lothringer Straße 26 geparkten Renault. Der Pkw war gerade am rechten Fahrbahnrand geparkt worden, als der Fahrer im Weggehen einen lauten Knall vernahm. Zurück an seinem Auto stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Der Verursacher war bereits verschwunden. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell