POL-PDPS: Zwei Autos mutwillig beschädigt

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 13:30 Uhr, einen weißen Opel Astra Kombi, der in Höhe der Zweibrücker Straße 76 am Fahrbahnrand geparkt war. Das Fahrzeug wurde an mehreren Stellen zerkratzt und eingedellt. Sachschaden: Circa 4000 Euro.

Am Sonntag, zwischen 12:00 Uhr 16:40 Uhr, wurden an einem in Höhe Schwanenstraße 26 geparkten Ford Tourneo beide Scheibenwischer verbogen und abgebrochen. Außerdem wurde der Ford mit Tomatenketchup beschmutzt. Sachschaden: Circa 100 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

