Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: mehrere Fahrzeuge in der Hauptstraße beschädigt - weitere Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 26.08.2022, auf Samstag, 27.08.2022, wurden in Erzingen, in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummern 40 bis 56, der Fahrzeuglack von mehreren Fahrzeugen mittels eines spitzen Gegenstandes von Unbekannten zerkratzt. Bislang sind der Polizei acht beschädigte Fahrzeuge bekannt. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Die Polizei vermutet, dass noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Weitere Geschädigte mögen sich bitte bei dem Polizeiposten Wutöschingen, Telefon 07746 92850, melden. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell