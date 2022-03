Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Ohne Fahrkarte im ICE 75 - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hamburg (ots)

Am 06.03.2022 gegen 10:30 Uhr wollte das Zugbegleitpersonal des ICE 75 den Fahrschein eines Reisenden zwischen Neumünster und Hamburg-Harburg kontrollieren. Diesen konnte er jedoch nicht vorzeigen. Da auch die Identität des Mannes im Zug nicht feststellbar war, wurde die Bundespolizei angefordert.

So warteten bereits bei Einfahrt des Zuges in Hamburg-Harburg Beamte der Bundespolizei am Bahnsteig, um den Fahrgast ohne Fahrkarte in Empfang zu nehmen.

Eine Überprüfung der Personalien des Mannes im Bundespolizeirevier Hamburg-Harburg ergab, dass es sich hierbei um einen 35-jährigen litauischen Staatsangehörigen handelte. Die Überprüfung ergab jedoch auch, dass er mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz nach Verurteilung wegen Diebstahls gesucht wurde.

Da er den haftbefreienden Betrag in Höhe von 1200 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in das Untersuchungsgefängnis überstellt. Hier erwartet ihn eine Freiheitsstrafe von 120 Tagen.

