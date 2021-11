Bundespolizeidirektion Pirna

BPOLD PIR: Illegale Migration aus Belarus über Polen nach Mitteldeutschland

Pirna (ots)

Im November (Stand 29.11.2021) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen - Anhalt insgesamt 1085 unerlaubt eingereiste Personen mit Bezug zu Belarus. Am vergangenen Wochenende (26. - 28.11.2021) wurden in diesem Zusammenhang 72 unerlaubt eingereiste Personen in Gewahrsam genommen und grenzpolizeilich bearbeitet. Die sächsisch - polnische Grenze stellt dabei den Schwerpunkt der Feststellungen dar. Hauptherkunftsland der Migranten bleibt weiterhin der Irak (mehr als zweidrittel der aufgegriffenen Personen), mit deutlichem Abstand folgt Syrien und der Iran. In geringer Anzahl werden Menschen aus dem Jemen, der Türkei sowie Afghanistan festgestellt.

Hinweis:

Überregionale Zahlen mit Blick auf die gesamte deutsch - polnische Grenze können der Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums Potsdam vom 29. November 2021 unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5085227 entnommen werden.

