Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau B462- Falschfahrer

Gaggenau (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Samstagabend gegen 18:25 Uhr auf der B462 im Bereich der Abfahrt Mitte. Ein 19-jähriger Mercedes-Lenker befuhr von Hörden kommend die B462 in Richtung Rastatt. Hierbei wich der Mercedes-Lenker einem entgegenkommenden Falschfahrer aus und verhinderte damit eine Kollision. Bei seinem Ausweichmanöver touchierte der 19-Jährige jedoch mit seiner Fahrerfront die dortige Leitplanke. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern, flüchtete der Falschfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der unbekannte Fahrzeugführer einen Wagen mit LED-Frontscheinwerfer geführt haben. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf insgesamt 6.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen. /kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell