POL-PDWO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L455 bei Höhen-Sülzen

Worms (ots) - Am heutigen Donnerstag kam es gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Andreasstr. in Worms, als eine 83-jährige Wormserin infolge zu geringen Sicherheitsabstands mit ihrem Auto beim Überholen eine 79-jährige Fahrradfahrerin touchierte. Glücklicherweise stürzte die Fahrradfahrerin nicht zu Boden und wurde nur leicht am Arm verletzt. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Die 83-jährige ...

