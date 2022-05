POL-PDWO: Unfall mit Leichtkraftrad

Polizeidirektion Worms

Am gestrigen Mittwochabend wurde ein 29-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 32-jähriger Wormser befuhr mit seinem PKW die Untere Hauptstraße, als er beim Linksabbiegen in den Postweg den entgegenkommenden Leichtkraftradfahrer übersah. Der 29-jährige Wormser konnte die Kollision durch eine Vollbremsung mit Ausweichmanöver zwar noch verhindern, kam jedoch zu Fall und musste in der Folge zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

