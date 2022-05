Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Worms (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Andreasstr. in Worms, als eine 83-jährige Wormserin infolge zu geringen Sicherheitsabstands mit ihrem Auto beim Überholen eine 79-jährige Fahrradfahrerin touchierte. Glücklicherweise stürzte die Fahrradfahrerin nicht zu Boden und wurde nur leicht am Arm verletzt. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Die 83-jährige Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Achten Sie daher bitte gerade bei Fahrradfahrern auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell