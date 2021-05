Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach mehreren Verstößen - Polizei nimmt Versammlungsteilnehmerin in Gewahrsam ++ Im Discounter - Portemonnaie aus Rucksack gestohlen ++ Arbeitsmaschinen aus Lastwagen gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Nach mehreren Verstößen - Polizei nimmt Versammlungsteilnehmerin in Gewahrsam

Bremervörde. Im Rahmen der durch die Gruppierung "Freiheitsboten" unter dem Motto "Freiheit, Demokratie, Frieden, kein Impfzwang" angemeldeten Versammlung hat die Bremervörder Polizei am Montagabend eine Versammlungsteilnehmerin in Gewahrsam genommen und Bußgeld- und Strafverfahren eingeleitet.

Routinemäßig wiesen die Beamten gegen 18 Uhr die Versammlungsleitung vor Beginn des Aufzuges am Rathausmarkt auf ihre versammlungsrechtlichen Pflichten hin. Nach Bekanntgabe der Auflagen durch die Leiterin setzte sich der Aufzug mit rund 50 Erwachsenen und Kindern etwa 20 Minuten später in Bewegung. Da mehrere Teilnehmer bereits kurz nach Beginn der Veranstaltung mehrfach gegen Auflagen verstießen, musste der Aufzug unterwegs angehalten werden. Etwa fünfzehn Teilnehmer lösten sich aus der Gruppierung. Sie waren nicht bereit, sich an die Versammlungsauflagen zu halten und wurden durch die Polizei vom Aufzug ausgeschlossen. Diese Gruppe ging dem Aufzug mit größerem Abstand voran und löste sich schließlich auf. Gegen 19 Uhr erreichte der Aufzug wieder den Rathausmarkt. Eine zuvor von der Versammlung ausgeschlossenen Teilnehmerin kam trotz mehrfacher Aufforderung einem Platzverweis der Polizei nicht nach. Die Frau wurde bis zum Ende der Versammlung in Gewahrsam genommen. Andere Versammlungsteilnehmer versuchten die polizeilichen Maßnahmen zu stören und beleidigten die Beamten. Gegen 19.30 Uhr wurde die Versammlung beendet. Die Polizei leitete gegen die Versammlungsleiterin ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und gegen die ausgeschlossene Teilnehmerin ein Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein. Sie hatte die Mund-Nasen-Bedeckung beim Einschreiten der Beamten nicht aufsetzen wollen. Außerdem eröffneten die Beamten gegen eine Frau, die die polizeilichen Maßnahmen bei der Ingewahrsamnahme gestört hat, ein Strafverfahren.

Im Discounter - Portemonnaie aus Rucksack gestohlen

Rotenburg. Am Montagvormittag ist eine 63-jährige Frau beim Einkaufen in einem Discounter an der Brauerstraße bestohlen worden. Sie hatte einen Rucksack bei sich und darin ihre Geldbörse aufbewahrt. In einem günstigen Augenblick schnappte sich ein Unbekannter das länglich, graue Portemonnaie aus geflochtenem Lederimitat mit Bargeld und Personaldokumenten. An der Kasse wurde der Diebstahl bemerkt. Da waren die Täter aber längst verschwunden.

Arbeitsmaschinen aus Lastwagen gestohlen

Westerholz. In den zurückliegenden Tagen haben unbekannte Täter mehrere Arbeitsmaschinen aus einem Lastwagen gestohlen. Das Fahrzeug stand in dieser Zeit an der Straße Pfahlsberg. Wie die Unbekannte auf die Ladefläche gekommen sind, ist noch unklar. Sie nahmen eine Bohrmaschine, einen Brenner, eine Pumpe und eine Trennmaschine mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell