Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.03.2022.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Bad, Hagenstraße, 23.03.2022, 19:00 Uhr.

Eine männliche Person äußerte telefonisch gegenüber Rettungskräften, dass sie sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden würde. Daraufhin wurden entsprechende Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in die Hagenstraße entsandt. Nachdem die Polizeibeamten den Mann in dem Mehrfamilienhaus lokalisieren konnten, habe er die Beamten mit einem Messer in der Hand bedroht und dies zum Teil verbal aggressiv untermauert.

Nachdem der Mann das Haus verlassen hatte, ging er weiterhin in dem bereits genannten Zustand auf die Beamten los. Die Polizei setzte daraufhin das Reizstoffsprühgerät ein und konnte den Mann im weiteren Verlauf in Gewahrsam nehmen. Die Polizei stellte das Messer sicher.

Der 51-jährige Verursacher stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe.

Bei dem Mann kann nicht ausgeschlossen werden, dass er die Taten in einem psychischen Ausnahmezustand begangen haben könnte. Er wurde deshalb einem Arzt vorgeführt.

Unfallverursacher flüchtete.

Salzgitter, Hüttenring/Theodor-Heuss-Straße, 21.03.2022, 16:40 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand musste die 41-jährige Fahrerin eines VW während des Abbiegevorganges verkehrsbedingt warten. Der unbekannte Verursacher erkannte diese Situation offensichtlich zu spät und fuhr auf das Fahrzeugheck der Frau auf. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem vermeintlichen Verursacher und der Geschädigten habe sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Seine Personalien hatte er nicht angegeben.

Das Fahrzeug des Verursachers soll mit vier Personen besetzt gewesen sein.

Zeugen beschreiben den Fahrer wie folgt: Ca. 170 cm, blonde Haare, blaue Augen, Dreitagebart, trug eine dunkle Jeans und ein dunkles Oberteil.

Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen blauen Opel Astra Caravan mit einer bulgarischen Zulassung gehandelt haben. Der bisher bekannt gewordene Schaden wird mit 3.000 Euro angegeben. Zeugenhinweise zu dem verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei Salzgitter unter 05341/1897-0 entgegen.

Täter drangen in einen Gewerbebetrieb ein.

Salzgitter, Salder, Museumstraße, Autoverwertung, 22.03.2022, 17:30 Uhr-23.03.2022, 06:45 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang auf das Firmengelände und drangen im weiteren Tatverlauf in mehrere Gebäude bzw. Räume ein. Hierbei verursachten sie einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Bestandteil der Ermittlungen wird sein, ob die Täter Diebesgut erbeuten konnten. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu richten.

Gartenlaube geriet in Brand.

Salzgitter, Ringelheim, Alte Heerstraße, 23.03.2022, 05:20 Uhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein in Brand. Durch das Feuer wurde die Laube annähernd vollständig zerstört. Es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Bestandteil der Ermittlungen wird die Klärung der Brandursache sein.

Mehrere beschädigte Glasscheiben.

Salzgitter, Lebenstedt, Reppnersche Straße, Einkaufszentrum, 22.03.2022, 23:50 Uhr. Durch einen unbekannten Gegenstand wurde die Glasscheibe an einem Einkaufsmarkt stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Salzgitter, Lebenstedt, Vorderes Ostertal, Kiosk, 22.03.2022, 20:15 Uhr-23.03.2022, 09:00 Uhr. Unbekannte Täter warfen die Glasscheibe der Eingangstür ein und verursachten einen Schaden von ca. 800 Euro.

Salzgitter, Lebenstedt, Rabenacker, Vereinsheim, 23.03.2022, 17:10 Uhr. Mehrere Jugendliche sollen mit Steinen mehrere Fensterscheiben am Vereinsheim eingeworfen haben und hierdurch einen Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht haben. Drei 10-jährige Knaben wurde bei der Tatausführung von Zeugen beobachtet. Die alarmierten Polizeikräfte übergaben die Kinder an die gesetzlichen Vertreter.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell