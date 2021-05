Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Widerstand gegen Polizeibeamte bei Personalienfeststellung

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, 08.05.2021 gegen 14:15 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach eine Ansammlung von mehreren Personen in der Kreuzstraße in Bad Kreuznach festgestellt. Zwecks Ahndung der Verstöße gegen die derzeit gültige Corona-Bekämpfungsverordnung sollten u.a. die Personalien einer weiblichen Person festgestellt werden. Da sich die Frau nicht ausweisen wollte, sollte sie nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Eine männliche Person mischte sich in die polizeiliche Maßnahme ein und versuchte die Durchsuchung zu verhindern. Der Mann konnte schließlich durch die Beamten zu Boden gebracht und fixiert werden. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Bei dem Einsatz wurden der Beschuldigte und ein Beamter leicht verletzt. Der Einsatz wurde von zahlreichen Schaulustigen mittels Smartphone gefilmt.

