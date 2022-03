Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, ein Autofahrer leicht verletzt Dienstag, 22.03.2022, gegen 17:15 Uhr Am Dienstagnachmittag kam es in der Jägermeisterstraße in Wolfenbüttel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist und Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden war. Demnach stieß der ...

