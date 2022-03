Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 23. März 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, ein Autofahrer leicht verletzt

Dienstag, 22.03.2022, gegen 17:15 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es in der Jägermeisterstraße in Wolfenbüttel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist und Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden war. Demnach stieß der 43-Jährige mit seinem Auto vermutlich aus Unachtsamkeit beim Befahren der Jägermeisterstraße gegen einen dort ordnungsgemäß zum Parken abgestellten PKW. Der Autofahrer wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht.

Wolfenbüttel: Zwei Polizeibeamte nach Widerstand leicht verletzt

Dienstag, 22.03.2022, gegen 17:50 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz leicht verletzt. Die Beamten waren zu einem Discounter in der Wendessener Straße gerufen worden, da sich hier zwei Personen aufhielten, die sich nicht an die Tragepflicht einer Mund- / Nasenbedeckung gehalten hatten. Bei den sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen, Personalienfeststellung, Durchsetzung eines Platzverweises, kam es dann zu den Widerstandshandlungen eines 37-jährigen Mannes. Verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Schladen: Einbruch in Gartenlaube

Montag, 21.03.2022, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 22.03.2022, 12:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter eine Gartenlaube in Schladen, Neue Dorfstraße, Kolonie Sandkamp, auf. Aus der Laube wurden ein Freischneider der Marke Güde, ein Hochentaster sowie ein Kraftstoffkanister mit Inhalt entwendet. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Der Versuch eine weitere Gartenlaube aufzubrechen, scheiterte jedoch vermutlich aufgrund einer installierten Alarmanlage. Hinweise an die Polizei Schladen unter 05335 / 929660.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell