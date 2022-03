Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 23.03.2022:

Peine (ots)

Zwei versuchte Einbrüche in Firmen

Bislang unbekannte Täter schnitten den Zaun eines Baustoffhandels in Wahle auf. Am Rückseitigen Firmengelände ist ein ca. 1 qm großes Loch in den Zaun geschnitten worden, wie ein Mitarbeiter am Nachmittag des 21.03. feststellte. Augenscheinlich ist vom Betriebsgelände nichts gestohlen worden.

Ebenfalls erfolglos verlief der Versuch ein Fenster an einem Firmengebäude in der Stederdorfer "Heinrich-Hertz-Straße" aufzuhebeln. Dort stellte eine Mitarbeiterin die Beschädigungen am 22.03. fest. In beiden Fällen blieb es bei geringen Sachschäden.

Fahrerflucht nach Parkplatzrempler

Bereits am 18.03. zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde der schwarze VW-Touran einer 41-jährigen Frau beschädigt. Der Wagen war auf dem Parkplatz des "REWE"-Marktes in der Eichstraße in Ilsede geparkt. Nach dem Einkauf musste die Frau starke Beschädigungen an der Beifahrerseite feststellen. Der oder die Verursacherin hat sich nicht um die Schadensregulierung gekümmert.

Verletzte Fahrradfahrerin nach Sturz

An der Kreuzung "Hermann-Ehlers-Straße/ Luisenstraße" in Peine kam am 22.03. gegen 08:45 Uhr eine 74-jährige Fahrradfahrerin alleinbeteiligt zu Fall. Die Frau stieß an ein Verkehrszeichen und zog sich beim anschließenden Sturz eine Kopfplatzwunde und eine Hüftverletzung zu. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen ins Klinikum eingeliefert.

